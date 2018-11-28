رومان رينز بطل العالم فى WWE يظهر لأول مرة بعد إصابته بالسرطان

ظهر رومان رينز بطل العالم السابق في منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE علنًا لأول مرة منذ إعلان إصابته بمرض سرطان الدم (اللوكيميا) وهو على الحلبة.



وصدم نجم المصارعة العالم الشهر الماضي عندما أعلن إصابته بالسرطان منذ 11 عامًا وقد عاد إليه المرض وقرر التنازل عن اللقب العالمي والابتعاد عن WWE مؤقتًا لحين تعافيه مجددًا.



ويأست الجماهير من معرفة تطورات حالته منذ الكشف عن المرض حيث اختفى رينز، واسمه الحقيقي لياتي جوزيف أنوي، عن الأنظار الشهر الماضي.



لكن ظهر بطل العالم أربع مرات في مباراة فريقه السابق جورجيا وجورجيا بلدغ في كرة الأمريكية وكان سعيدًا للغاية بإرسال رسالة فيديو عبر تويتر على فريقه القديم قائلًا: "أنا هنا لمساندة فريق جورجيا".