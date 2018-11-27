صبري فواز: لم أستطع تقديم شخصية بليغ حمدي لقلة عدد مشاهدي بـ"أم كلثوم"

قال الفنان صبري فواز، إنه شارك في مسلسل أم كلثوم بـ 3 مشاهد فقط، مجسدًا شخصية الملحن العظيم بيلغ حمدي، ولكن 3 مشاهد فقط لا يستطيع أحد فيها أن يقدم شخص بقدر "بليغ".

وعن تجسيده شخصية الكاتب الراحل محمد حسانين هيكل، أكد "فواز"، خلال لقائه ببرامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه لم يستطع جمع معلومات عن شخصية هيكل إلا القليل، منوها أن شخصيته وهو في الصغر لا يوجد عنها معلومات كافية، متابعا: "حاولت أشوف حركات هيكل وهو كبير في السن وحاولت أخليها أكثر حيوية عشان أجسد الشخصية".

ولفت "فواز"، إلى أنه في بداية أي عمل يقرأ السيناريو جيدًا، ويذاكر الشخصية، ثم يتوجه إلى المخرج حتى يعرف كيفية الدخول للشخصية.