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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:25 م

مدرب سيدات سلة الأهلي: أغلقنا صفحة مباراة الصيد ونستعد لـ"الجزيرة"

مدرب سيدات سلة الأهلي:
أ ش أ
dostor.org/2411497

أشاد إيهاب الألفي، المدير الفني لفريق سلة السيدات بالنادي الأهلي، بأداء اللاعبات في مباراة أمس أمام الصيد بدوري المرتبط.

وقال الألفي، فى تصريحات اليوم الاثنين، إن الصعود لنصف النهائي هو خطوة مهمة تقرب الأهلي من لقب دوري المرتبط الذي نسعى لتحقيقه هذا الموسم.

وأضاف أن لاعبات الأهلي قدمن أداءً مميزا في المباريات وأثبتن أن المستوى ارتفع مع زيادة المنافسة في المباريات، وهو ما يشير إليه فارق النقاط التي يحققها الأهلي في انتصاراته خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الفوز على الصيد صفحة تم إغلاقها، والفريق سيبدأ من غد الاستعداد لمواجهة الجزيرة في الدوري المرتبط ضمن منافسات دور نصف النهائي.

وأشار إلى أن المباراة المقبلة يوم الأربعاء أمام الجزيرة لن تكون سهلة على الإطلاق، والمنافسة ستكون صعبة للغاية؛ من أجل الوصول للمباراة النهائية، ولكنه يثق في لاعبات الأهلي.

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