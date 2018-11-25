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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:50 ص

الرئيس الفرنسى يعلن تشكيل المجلس الأعلى للمناخ الثلاثاء المقبل

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
ا ش ا
dostor.org/2409901

أعلن قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم إعلان تشكيل المجلس الأعلى للمناخ يوم الثلاثاء القادم، والذي من المقرر أن يكون تحت سلطة رئيس الوزراء الفرنسي.

وأوضح بيان الإليزيه- وفقا لما نقلته قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد- أن هذه المبادرة يجب أن تساعد في الحد من التوترات حول التحول الإيكولوجي، كما تهدف لتقليل التوترات إزاء سياسة الطاقة وعواقبها الضريبية، موضحًا أن هذا المجلس سيضم العديد من الخبراء بينهم لورانس توبيانا المفاوضة الفرنسية السابقة والمديرة العامة لمؤسسة يوروبيان كلايمت وباسكال كانفين الوزير الفرنسي المنتدب لدى وزير الشئون الخارجية المكلف بالتنمية وشخصيات من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

كما أوضح البيان أن إعلان تشكيل هذا المجلس سيتم خلال عرض برمجة الطاقة متعددة اللغات، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للمناخ سيكون مجهزا بالوسائل وقادرا على التدخل في جميع السياسات العامة من خلال الاضطلاع بالمسئولية للتأكد من الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية لهذه السياسات.

يذكر أن الفرنسيين ارتدوا سترات صفراء وتظاهروا مؤخرا في العاصمة باريس احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وتغيير نظام دفع الضرائب والسياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي، حيث يعارض المحتجون الضرائب التي فرضها "ماكرون" العام الماضي على الديزل والبنزين لتشجيع الناس على الانتقال إلى وسائل نقل أكثر ملاءمة للبيئة، وعلاوة على الضريبة عرضت الحكومة حوافز لشراء سيارات كهربائية أو صديقة للبيئة.

وينص اتفاق باريس- الذي تم التوصل إليه في نهاية عام 2015- على حصر الاحتباس الحراري بدرجتين مئويتين فقط مقارنة بما كانت عليه الحرارة قبل الحقبة الصناعية.

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