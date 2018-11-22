العراق: مقتل أمير الدواعش بمحافظة صلاح الدين

تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية من تصفية أحد أخطر القيادات الداعشية بمحافظة صلاح الدين.



وذكر بيان للاستخبارات العسكرية العراقية في قيادة عمليات صلاح الدين أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنه بالتعاون مع لواء 91 ولواء 51 وبعملية نوعية من الاشتباك مع مجموعة إرهابية في جزيرة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين تم قتل احد الإرهابيين الخطرين في تنظيم داعش.



وأفاد البيان بأن الداعشي المقتول والملقب "بالكتكوت" كان العقل المخطط للعديد من العمليات الإجرامية، كما شغل مهمة المشرف على حفر الأنفاق والمسؤول عن اختيار مواقع السلاح والذخيرة وتوفير الماء والغذاء وصنع العبوات وشراء الآليات لولاية الشرقاط، وهو مطلوب للقضاء بعدة تهم وفق أحكام المادة 4 إرهاب.