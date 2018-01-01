سفير روسيا بدمشق: سوريا مهتمة بشراء العديد من أنظمة الأسلحة الروسية الحديثة

أعلن السفير الروسي لدى دمشق ألكسندر كينشاك، اليوم الخميس، أن سوريا مهتمة بشراء العديد من أنظمة الأسلحة الروسية الحديثة.. لافتا إلى أن الجانبين يجريان حوارا بهذا الشأن على مستوى الهيئات والشركات المعنية.

وقال كينشاك، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إنهم يبدون اهتماما بالمنتجات الروسية الحديثة.. تتم مناقشة كل هذه الأمور بين الجانبين على مستوى الهيئات والشركات المعنية".

وفي سياق منفصل، أكد السفير الروسي أن جنوب سوريا بات خاليا من التشكيلات الموالية لإيران، قائلا: "جرى الحديث عن ذلك سابقا بشكل علني، وسمعت عن ذلك من مصادر عديدة".