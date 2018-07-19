"124" الإسرائيلية: مصر قد تعيد الاستقرار لغزة بـ"المصالحة"

قالت شبكة 24 الإسرائيلية إن المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر قد تساعد على إعادة الوحدة والاستقرار في المجتمع الفلسطيني، وسد الفجوة بينهما، وبالتالي إعادة الاستقرار لقطاع غزة مرة أخرى.



ونقلت صحيفة الحياة اللندنية تصريحات عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن حماس وإسرائيل توصلتا لاتفاق بعدم خوض أي حرب، بوعد مبدئي من حماس للحد من عمليات إطلاق البالونات والطائرات الحارقة.



وقالت شبكة "I24" الإسرائيلية إن الوسيط بين الطرفين أبلغ السلطات الإسرائيلية أن حماس ستواصل حماية الحدود في حال تم رفع الحصار عن قطاع غزة، وفي حال لم يتم رفع الحصار لن تتدخل حماس في أمر الطائرات الحارقة.



وأوضحت أن إسرائيل تصر على رفع الحصار مقابل نزع سلاح حماس وتوقف حفر الأنفاق وتسليم رفات الجنود الإسرائيليين، إلا أنها الآن أكثر انفتاحًا على الجهود الإنسانية في غزة وأبدت استعدادها لفصل القضايا الأمنية والسياسية عن المساعدات الإنسانية.



وقال مسئولون إسرائيليون إنهم لا يريدون خوض حرب مع حماس، كما أنهم لن يتحملوا استمرار إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من القطاع.