القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:57 م

"جمعيتي" تنتهي من صرف 90% من تموين يوليو

على مصيلحي
على مصيلحي
صلاح عامر
dostor.org/2254623

قال محمد راشد، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن مشروع "جمعيتي" انتهي من صرف السلع الأساسية والغذائية المخصصة على البطاقات التموينية لشهر يوليو الجاري، بنسبة 90% للمواطنين المستفيدين من الدعم السلعي، والتي تشمل طرح السكر بسعر 9 جنيهات ونصف للكيلو، والزيت بسعر 14 جنيهًا، والشاي بسعر 3 جنيهات، والجبن بسعر 5 جنيهات و25 قرشًا للعبوة بوزن 250 جرامًا، و10 جنيهات و50 قرشًا للعبوة بوزن نصف كيلوجرام، والمكرونة بسعر 3 جنيهات للعبوة بوزن 350 جرامًا، و3 جنيهات ونصف للعبوة بوزن 400 جرام.

وكشف راشد، في تصريح خاص لـ"الدستور"، عن انتهاء صرف السلع البديلة للخبز يوم الجمعة المقبل، والتي يختار صاحب البطاقة التموينية في حال توفيره الخبز، تبديلها بالسلع الحرة مثل الأرز، بسعر 9 جنيهات للكيلو، أو زيت عباد الشمس أو المجمدات في حال توافرها.

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