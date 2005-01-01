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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:18 م

الدلافين تسبح مع أطفال التوحد في طريقة علاجية مبتكرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2254015

يستخدم مركز علاجي في إندونيسيا، طريقة فريدة من نوعها لعلاج الأطفال من مرضي التوحد وذلك عبر السباحة مع الدلافين.

المركز يقع في منطقة "انكول" بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا، ويؤكد أن السباحة مع الدلافين تساعد الأطفال المصابين بالتوحد على تطوير قدراتهم الاجتماعية والبدنية.

وعن ذلك، قالت لينا بوديوتومو، والدة أحد الأطفال المصابين بالتوحد: "لقد سمعت بوجود المركز عن طريق إحدى صديقاتي التي يعاني طفلها من التوحد، وابنى فيكتور يعاني من التوحد أيضا، ولديه اضطراب في العضلات".

وأضافت أن أبنها يبلغ من العمر 6 أعوام، وأن علاجه في المركز مستمر منذ أن كان في سن 2.5 عاما.

وأشارت إلى أنه بعد العلاج بالمركز عبر السباحة مع الدلافين والتواصل معها أصبح ابنها أكثر نشاطا.

وأردفت: "لقد تعلم ابني السباحة والغطس عبر المركز، وأصبحت عضلاته أكثر قوة، ويأخذ شهيقا أكثر عمقا، كما بدأ بتكوين جُمل طويلة".

وتابعت: "لقد كان ابني يُتمتم فقط، ولا يستطيع التحدث، لكنه بدأ يتواصل مع الناس حوله وينظر إليهم"، معربة عن رضاها للمرحلة التي وصل إليها في العلاج.

من جانبه، قال شاندرا آريس جوناوان، إنه يعمل كمعالج في المركز منذ 13 عامًا، الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة جنوب شرقي آسيا، حيث تم تأسيسه في 2005.

وأردف: "70 بالمئة من الأطفال يُحبون اللعب في الماء؛ لذلك فإن التواصل معهم في الماء أسهل بكثير".

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