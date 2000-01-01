القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:42 ص

فيلم مصاصى الدماء "Summer Vacation" يحقق إيرادات قياسية

فيلم الأنيميشن Summer
فيلم الأنيميشن "Summer Vacation:Hotel Transylvania
منار إبراهيم
dostor.org/2253383

حقق الجزء الثالث من فيلم الأنيميشن "Summer Vacation:Hotel Transylvania" إيرادات قياسية بشباك التذاكر العالمي منذ أيام قليلة من طرحه في دور العرض السينمائي بتقنية ثلاثي الأبعاد.

ويدور الفيلم الذى حقق أكثر من 100 مليون دولار حول الرحلة البحرية التي ينطلق فيها الكونت دراكولا برفقة عائلته وأصدقائه من الوحوش والبشر، وبينما يستمتع الجميع برحلتهم، تكتشف مافيس أن والدها الكونت دراكولا وقع في حب قبطان السفينة إيريكا التي تخفي سرًا غامضًا يهدد بالقضاء على جنس مصاصي الدماء، فتحاول مافيس إنقاذ والدها وعائلتها من الخطر المحيط بهم.

فيلم مصاصى الدماء "Summer Vacation" يحقق إيرادات قياسية
فيلم مصاصى الدماء "Summer Vacation" يحقق إيرادات قياسية
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