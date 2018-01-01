نتنياهو: سنضع حدًا للطائرات المشتعلة

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع حد للطائرات المشتعلة التي يرسلها الشبان الفلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، وأدت إلى اشتعال الحرائق في مئات الدونمات.



وجاء تحذير نتانياهو خلال زيارة مستوطنات غلاف غزة صباح اليوم الإثنين، مضيفًا "لا يوجد وقف لإطلاق ونحن في كفاح مطول وأصدرنا تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بوقف الطائرات الورقية والبالونات المحترقة".



وأضاف نتنياهو: "وهذه عملية طويلة، ولم أرغب في إخبار أحد بأن الأمر انتهى، هناك تبادل للضربات، لا ينتهي بضربة واحدة إننا نواجه أيامًا صعبة، لكنني مقتنع بقوتنا المشتركة لصد هذا الرعب في نهاية المطاف".