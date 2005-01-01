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سياسي
السبت 14/يوليه/2018 - 07:09 ص

غدًا.. 6 مشروعات قوانين يصوت عليهم البرلمان

مجلس النواب ـ أرشيفية
مجلس النواب ـ أرشيفية
محمد جعفر
dostor.org/2248320

يختتم مجلس النواب، دور الانعقاد الثالث، الأسبوع الجاري، بعقد 3 جلسات عامة أخيرة، يأخذ فيها الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين وتقارير اللجان النوعية المحالة إلى الجلسة العامة، كما يصوت بشكل نهائي على برنامج الحكومة المقدم قبل اعطائها الثقة.

ويأخذ المجلس التصويت النهائي، في جلسة الأحد، على مشروعات قوانين بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والمتضمنة في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافـة والآثار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، إن اللجنة وافقت على كامل ملاحظات مجلس الدولة، وسيتم إعادة المداولة، في الجلسة العامة الأحد، حول 5 مواد من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، هي 12، 25، 26، 60، 67، بجانب المادة 23 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والمادة 22 من قانون الهيئة الوطنية للإعلام.

كما تأخذ اللجنة، التصويت النهائي على مشروع قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، ومشروع قانون بتعديل القانـون رقـم (91) لسنـة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

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