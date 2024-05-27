الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المقررة الأممية المعنية بالتعذيب: الأسرى الفلسطينيون يتعرضون لانتهاكات فى سجون الاحتلال

المقررة الأممية المعنية
المقررة الأممية المعنية بالتعذيب

قالت الدكتورة أليس جيل، المقررة الأممية المعنية بالتعذيب، إن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون للانتهاكات في السجون الإسرائيلية، وهذا ما تم إثباته.

وأضافت "جيل"، خلال مداخلة لفقرة "غزة إلى أين"، والمذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المحكمة الجنائية تنظر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأسرى الفلسطينيين يُعاملون بأسوأ معاملة، خاصة بعد السابع من أكتوبر.

وأشارت المقررة الأممية المعنية بالتعذيب إلى أن هناك دعوات لإجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأن حالات الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

ونوهت إلى أنها طلبت من الحكومة الإسرائيلية تقارير عن كيفية معاملة الأسرى والسجناء بالضفة الغربية، موضحة أن التكدس بالمعتقلات الإسرائيلية يسهم في انتشار الأمراض.

وتابعت: "طالبنا بزيارة مسئولين دوليين إلى السجون الإسرائيلية للتعرف على حالة الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى التعرف على أسباب وقرارات المحاكم التي أدت إلى اعتقال هذا العدد من الفلسطينيين".

المقررة الأممية المعنية بالتعذيب السجون الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيون القاهرة الإخبارية الفلسطينيون

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