المشدد 7 سنوات للمتهمين بقتل شخص بسلاح أبيض فى بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لمبلط سيراميك، وعاطل، لاتهامهما بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بعد التعدي عليه بالضرب، ثم إلقاء الحجارة عليه، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "عبدالله ا ع"، 42 سنة، مبلط سيراميك، ومقيم كفر العرب ببنها، و"محمود م ع"، عاطل، هارب، لأنهما في يوم 23/3/2023، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه "محمد ج ح" عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وما أن ظفر به المتهم الأول حتى عاجله بلكمة بالوجه فأحدث إصابته بالفم واتبعه بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه ملوحًا به في مواجهته، وما أن تمكن منه حتى انهال عليه ضربًا، حيث كال المتهم الأول ضربة بالمطواة إحرازه بالجهة اليسرى من الصدر، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أذره بأن أعقبه برشق المجني عليه بالحجارة، قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، التي أودت بحياته، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا أبيض بغير ترخيص "مطواة"، وحازا وأحرزا أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "حجارة".