الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 7 سنوات للمتهمين بقتل شخص بسلاح أبيض فى بنها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لمبلط سيراميك، وعاطل، لاتهامهما بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بعد التعدي عليه بالضرب، ثم إلقاء الحجارة عليه، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "عبدالله ا ع"، 42 سنة، مبلط سيراميك، ومقيم كفر العرب ببنها، و"محمود م ع"، عاطل، هارب، لأنهما في يوم 23/3/2023، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه "محمد ج ح" عمدًا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وما أن ظفر به المتهم الأول حتى عاجله بلكمة بالوجه فأحدث إصابته بالفم واتبعه بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه ملوحًا به في مواجهته، وما أن تمكن منه حتى انهال عليه ضربًا، حيث كال المتهم الأول ضربة بالمطواة إحرازه بالجهة اليسرى من الصدر، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أذره بأن أعقبه برشق المجني عليه بالحجارة، قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، التي أودت بحياته، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا أبيض بغير ترخيص "مطواة"، وحازا وأحرزا أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "حجارة".

محكمة جنايات بنها سلاح أبيض مركز شرطة بنها قتل

مواد متعلقة

جنايات الإرهاب تحيل أوراق داعشي متهم بذبح رجل شرطة للمفتي

الأكثر قراءة

5 حالات لاستبعاد الطلبات.. آخر التطورات بشأن مسابقة معلم مساعد مادة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

جوزيب بوريل: لا مكان آمنًا فى قطاع غزة.. ولا بد من وقف الحرب

مصدر يكشف سبب تجاهل حسام حسن لـ"كهربا" وعمر كمال من قائمة المنتخب

قرار جديد بحق بلوجر اتهمها زوجها بالزنا فى حلوان

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح

شكوى جديدة للجنائية الدولية.. إسرائيل تصر على استهداف الصحفيين فى غزة

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة