الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهود مكثفة لكشف لغز مقتل تاجر فى منزله بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

تكثف أجهزة الأمن بسوهاج، اليوم الإثنين، جهودها لكشف غموض العثور على جثة تاجر أقمشة مقتولًا داخل منزله بدائرة مركز طما في شمال سوهاج.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما بورود بلاغ بمقتل شخص بقرية «أم دومة» بدائرة المركز.

وانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميدان محمود طه رئيس مباحث المديرية ورأفت رشوان رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وتبين من المعاينة والفحص للرائد محمد عبدالسلام رئيس مباحث مركز طما، العثور على جثة سيد. ع «45 سنة– عامل» مقتولًا وجثته مسجاة على الأرض غارقًا في دمائه.


وبفحص الجثة تبين وجود أثر جروح قطعية في رأسه ورقبته، وأشارت التحريات إلى أن المذكور زوجته متوفاة، وأن الجريمة حدثت ليلًا، ومرتكبها تسلل إلى المنزل وفر هاربًا عقب قتل المذكور.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزى، وتكليف رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة، وفحص علاقات المجني عليه، وتحديد مرتكب الجريمة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمن بسوهاج اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير امن سوهاج مأمور مركز شرطة طما اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية

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