محافظ الغربية: بدء أعمال رصف وتطوير شارع الجيش بكفرالزيات

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، عن بدء أعمال رصف وتطوير شارع الجيش بكفرالزيات من ميدان محمد نجيب حتى ميدان أوسكار بطول 300 متر وعرض 25 مترًا، حيث تتم إزالة طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة.

وأشار المحافظ إلى أن شارع الجيش من أكبر الشوارع التجارية والحيوية بكفرالزيات، ومحور رئيسي يشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم.

محافظ الغربية في جولة موسعة لمتابعة سير العمل بـ9 مشروعات رصف بمركز ومدينة طنطا



قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة صباحية موسعة لمتابعة سير العمل بمشروعات الرصف والتطوير بـ9 مواقع بمركز ومدينة طنطا، وذلك عقب اجتماعه الأسبوعي مساء أمس، والذي أصدر خلاله توجيهات شديدة اللهجة بإنذار المقاولين واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًا، لتأخر الأعمال ببعض الشوارع الحيوية لسرعة إنهاء رصف شوارع وطرق المحافظة، يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالحه والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في رفع كفاءة وتوسعة شارع النحاس بطنطا من المحافظة حتى ميدان الإسكندرية بطول 1400م وعرض 22م، ووجه المحافظ المقاول بدفع الأعمال بالشارع والانتهاء منها وفق الجدول الزمني والالتزام بالمواصفات القياسية في أعمال الرصف، مشددًا على التواجد ميدانيًا وتذليل العقبات وحل المشكلات للانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن، باعتباره شارعًا حيويًا به كثافة مرورية عالية لحل مشكلة المرور بمدينة طنطا خاصة في أوقات الذروة، تشمل توسعة الشارع وإعادة رصفه وتركيب بلدورات وأشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال الرصف الجارية بطريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بطول 400م، حيث تم رفع كل التعديات على الطريق، كما تابع المحافظ رصف طريق السكة الوسطى المتفرع من طريق 43 طنطا بسيون حتى مستشفى محلة مرحوم الرابط مع جسر البتانونية، وتابع المحافظ أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق كفرالحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان)، حيث يتم تشغيل طبقه الأساس تمهيدًا للرصف.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لمتابعة رصف شارع داير الناحية بكفرعصام من صيدلية الجزار مرورًا بالمقابر حتى الجامع الكبير بطول 1100م وعرض 8م، فضلًا عن متابعة الأعمال برصف شارع داير الناحية بقرية خرسيت بداية من طريق طنطا شوبر مرورًا بالوحدة الوحدة الصحية حتى المقابر بطول 1100م وعرض 6م.

وفي سياق متصل، تابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بكورنيش محلة منوف والمقام على ترعة القاصد من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم ومتوسط عرض الرصف 15 م بجانب الكورنيش بعرض 3 م والجانب الآخر 1.5م، وتغطية المسقة المجاورة للطريق بطول 1300م منعًا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد بطول 2 كم حفاظًا على المجرى المائي، بالإضافة إلى تركيب أعمدة ديكورية لإنارة المنطقة لتضيف لمسة جمالية للكورنيش.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال رصف وتوسعة الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة بدفرة بطول 1 م وعرض 8 م، بداية من كوبري دفرة باتجاه مدخل مصنع تدوير القمامة بنسبة تنفيذ 55%.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة قامت بإزالة كل الإشغالات والتعديات على الطريق لتوسعته ورصفه لتسهيل الحركة المرورية لقرية دفرة، والتي تعد من أكبر القرى الصناعية المنتجة للأخشاب على مستوى الجمهورية.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ بعقد 5 اجتماعات تنسيقية بين مقاولين الرصف وممثلي شركات المرافق، مشددًا على التنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية بأعمال الرصف، وشركات المرافق، لتذليل أى عقبات وتيسير الإجراءات اللازمة، للانتهاء من كل الشوارع والطرق في أسرع وقت ممكن.