عمود إنارة ينهي حياة طفل في المنيا

لقى طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء من عمود إنارة في مركز العدوة شمال المنيا، أثناء اللهو أمام منزله.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع طفل صعقًا بعمود إنارة في مركز العدوة.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتبين مصرع الطفل "علي" 11 سنة، مقيم بإحدى قرى مجلس قروي الشيخ مسعود، بمركز العدوة، متأثرًا بصعق كهربائي من عمود إنارة، أثناء اللهو أمام منزلة بالقرية.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.