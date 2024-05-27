الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع سائق فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى سائق مصرعه صباح اليوم الإثنين، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بمياه بركة داخل مزرعة بطريق "أبوحماد - العاشر من رمضان" نطاق محافظة الشرقية.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفي القرين بوصول "حمادة ن ع" 42 عاما مقيم منفلوط أسيوط، جثة هامدة إلى مستشفى القرين المركزى، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى وإخطار النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية حدوث إصابة السائق التى أودت بحياته إثر انقلاب سيارة ربع نقل ببركة مياه بمزرعة بطريق "أبوحماد- العاشر من رمضان" جار تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب سيارة العاشر من رمضان الشرقية مديرية أمن الشرقية شبهة جنائية

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