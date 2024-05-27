الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحة" توضح إرشادات التعامل مع المصاب بضربة شمس أثناء تأدية مناسك الحج

مناسك الحج
مناسك الحج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن عدد من الإرشادات التي يجب اتباعها مع المواطنين المتوجهين لأداء مناسك فريضة الحج في حال التعرض للإصابة بضربة شمس.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه في حال التعرض للإصابة بضربة الشمس، يجب نقل المصاب إلى مكان بارد.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب أيضا إزالة الملابس الخارجية، وتبريد الجسم بالماء خاصة منطقة الرقبة والرأس، وإعطاء المصاب سوائل، وتعريضه لمصدر هواء كهواء المروحة والتوجه لأقرب مستشفى. 

كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أن البعثة الطبية للحج تتولى الإشراف الكامل على الحجاج طبيا وصحيا، مشيرا إلى أن أمان الحاج في أن تكون صحته سليمة لتمكنه من أداء مناسك الحج.

وأكدت أنه يتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم حج هذا العام في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.

وأوضحت أن من بين الإجراءات المطلوبة لأداء فريضة الحج، الشهادة الصحية التي تثبت خلو المتقدم لأداء فريضة الحج من الأمراض المعدية والتطعيمات اللازمة، والتي تتضمن استخراج شهادة طبية من مستشفيات الوزارة  تفيد الخلو من الأمراض، والحصول على التطعيمات ضد الالتهاب السحائي وشلل الأطفال والإنفلونزا، وسلبية مسحة كورونا.

وتشمل الشهادة الصحية الخاصة بالمتقدمين لأدء فريضة الحج 2024، الإرشادات الصحية وقائمة المواد المخدرة والأدوية والعقاقير الطبية والمؤثرات العقلية المدرجة والخاضعة للرقابة في كل مصر والسعودية.

وزارة الصحة والسكان فريضة الحج ضربة الشمس توقيع الكشف الطبي الإجراءات المطلوبة لأداء فريضة الحج

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