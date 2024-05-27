الصحة تحذر: السمنة تجعل المواطنين عرضة للإصابة بالربو

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من زيادة الوزن والسمنة المفرطة، موضحة أنها تجعل المواطنين أكثر عرضة للإصابة بالربو.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن السمنة تدمر الصحة وتجعل الكبار والصغار عرضة للإصابة بالربو والعديد من الأمراض الأخرى.

وكانت أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للنهوض بصحة الطفل والوقاية من الأمراض الأكثر انتشارًا في إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب من الصف الأول إلى الصف السادس الإبتدائي، مشيرًا إلى أنه يتم تشخيص الحالات المصابة بالأنيميا والسمنة وقصر القامة والنحافة وتحويلهم إلى العيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي لتلقي العلاج بالمجان.

وأشار حساني إلى أن المبادرة تستهدف 6 مليون و400 ألف طالب بمدارس الحضر بالإضافة إلى 7 مليون و600 ألف طالب بمدارس الريف.

وأضاف حساني أنه تم تشكيل فرق تشمل أطباء وتمريض وأخصائيي معمل ومدخلي بيانات للعمل بالمبادرة، حيث تم تدريب الفرق وأطباء الصحة المدرسية على طرق الفحص وفقًا لمعايير الجودة، بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي وأهمية الغذاء الصحيح عند الطلاب.