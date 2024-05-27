وزير الكهرباء يفتتح محطة رياح خليج السويس.. غدا

يفتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة طاقة رياح خليج السويس بقدرة 252 ميجا وات، التابعة لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور محمد الخياط، وبحضور عدد من قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 11 صباحًا.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الطاقة

وتحرص الدولة المصريية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر من خلال العديد من الآليات التي تساهم في تحرير سوق الكهرباء في مصر، خاصة بعد أن قررت وزارة الكهرباء بقيادة الدكتور محمد شاكر التوقف عن إنشاء محطات طاقة متجددة على نفقة الدولة وفتح المجال أمام المستثمرين في هذا المجال.

ومن المقرر أن تختتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خطة إنشاء محطات شمسية لتوليد الكهرباء على نفقة الدولة من خلال إنشاء محطة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي باستثمارات تبلغ 3 مليارات و700 مليون جنيه، وكذلك محطة رياح خليج السويس بقدرة 252 ميجا وات.