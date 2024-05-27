الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الكهرباء يفتتح محطة رياح خليج السويس.. غدا

محطة رياح خليج السويس
محطة رياح خليج السويس

يفتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة طاقة رياح خليج السويس بقدرة 252 ميجا وات، التابعة لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور محمد الخياط، وبحضور عدد من قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 11 صباحًا.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الطاقة

وتحرص الدولة المصريية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر من خلال العديد من الآليات التي تساهم في تحرير سوق الكهرباء في مصر، خاصة بعد أن قررت وزارة الكهرباء بقيادة الدكتور محمد شاكر التوقف عن إنشاء محطات طاقة متجددة على نفقة الدولة وفتح المجال أمام المستثمرين في هذا المجال.

ومن المقرر أن تختتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خطة إنشاء محطات شمسية لتوليد الكهرباء على نفقة الدولة من خلال إنشاء محطة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي باستثمارات تبلغ 3 مليارات و700 مليون جنيه، وكذلك محطة رياح خليج السويس بقدرة 252 ميجا وات. 

الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء محطة طاقة رياح خليج السويس جذب الاستثمارات طاقة

الأكثر قراءة

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

اتحاد الكرة يكشف أسباب استبعاد 5 لاعبين من معسكر منتخب مصر

أستاذة اقتصاد: الوافدون يفرضون تحديات اقتصادية على مناطق القاهرة والإسكندرية (فيديو)

ماكرون: لم يكن لدى أوروبا هذا العدد من الأعداء كما هو الحال الآن

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

نتيجتك هنا| نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟