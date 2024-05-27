الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيطاليا ترفض استخدام أوكرانيا لأسلحتها ضد أهداف تقع فى الأراضى الروسية

وزير الخارجية الإيطالية
وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاجانى

 أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، رفض بلاده لاستخدام أوكرانيا لأسلحتها لضرب أهداف على الأراضى الروسية.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية بأن تعليقات تاجانى جاءت ردا على بيان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"ناتو" ينس ستولتنبرج، الذى دعا الحلفاء الذين يزودون أوكرانيا بالأسلحة إلى رفع الحظر المفروض على استخدامها لشن ضربات على أهداف عسكرية تقع داخل روسيا.


وقال تاياني: "نحن جزء لا يتجزأ من الناتو ولكن كل قرار يجب أن يتم اتخاذه بطريقة جماعية"، مشددا على أن الأسلحة الإيطالية الموردة إلى أوكرانيا يجب أن تستخدم فقط داخل حدود الأراضى الأوكرانية.


كما حظيت تصريحات تاجانى بدعم نائب رئيس وزراء البلاد، زعيم حزب "ليجا" المحافظ ماتيو سالفيني، حيث قال سالفينى إن "إيطاليا ليست فى حالة حرب مع أحد، وإذا كان من الصواب مساعدة أوكرانيا عسكريا، فإن رفع الحظر المفروض على ضرب كييف لمنشآت عسكرية فى روسيا لم تتم مناقشته ".

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