أستاذ اقتصاد يؤكد أهمية وجود تصنيف قانونى للوافدين فى مصر (فيديو)

أكد الدكتور محمد عابد، أستاذ اقتصاد النقد الدولي بجامعتي الإسكندرية والنيل، أهمية وجود تصنيف قانوني واضح لجميع الوافدين في مصر.

وأشار عابد، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر قناة cbc، إلى أن عدم تصنيف الوافدين قانونيًا يشكل عبئًا على الاقتصاد المصري، مما يؤدي إلى زيادة حادة في أسعار جميع السلع والخدمات، وأكد أن الدولة المصرية قادرة على استيعاب قدوم الضيوف لأغراض مختلفة، ولكن الوضع القانوني غير الواضح يجعل هذا الأمر معقدًا.

وفي سياق آخر، دعا أستاذ اقتصاد النقد الدولي إلى زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق تراكم إيجابي في الاقتصاد المصري.