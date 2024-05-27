الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كتلة الحوار" تدين استهداف مخيمات النازحين فى رفح الفلسطينية

استهداف مراكز النازحين
استهداف مراكز النازحين فى رفح

أدانت كتلة الحوار استهداف دولة الاحتلال لمخيمات النازحين في رفح الفلسطينية، وقتل المدنين الأبرياء اللاجئين والقاطنين في مخيمات تفتقر لأقل مقومات الحياه الإنسانية.

وأكدت كتلة الحوار، في بيان لها، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي هو "إبادة جماعية"، رغم مطالبة محكمة العدل الدولية بوقف "العمليات العسكرية" فورًا.

 وأكدت كتله الحوار دعمها لموقف القياده المصرية للوقوف في وجه تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري، ووقوفها صفًا واحدًا مع كل المصريين والدولة والجيش في وجه غطرسة الاحتلال الإسرائيلي.

كتلة الحوار مخيمات النازحين رفح الفلسطينية مصر جيش الاحتلال إسرائيل

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