الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إمام عاشور: أتمنى التتويج ببطولة أفريقيا فى كل عام

إمام عاشور
إمام عاشور

أبدى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمنيته بالحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا كل عام.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه والثانية على التوالي.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "الحمدلله، ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم أول بطولة أفريقية مع الأهلي عقبال كل سنة".

وأتم تصريحاته قائلًا: "شكرًا للاعبين الرجال والجهاز الفني وللجمهور العظيم الذي دائما يقف معنا وداعم لنا".

على صعيد آخر، أبدى خالد مرتجي، أمين صندوق نادي الأهلي، سعادته الشديدة بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وقال مرتجي في تصريحات لقناة الأهلي: "الجميع أثنى على التنظيم في نهائي إفريقيا وأبرزهم باتريس موتسيبي رئيس كاف، لا بد من شكر أجهزة الدولة التي ساعدت في التنظيم والخروج بهذا الشكل".

وأضاف: "الكل كان حريصًا على خروج النهائي بشكل يليق بصورة مصر وبهذا الحدث الكبير".

وشدد مرتجي على أنه بشهادة الجميع فقد أثنى الجميع على التنظيم ومشهد توزيع الجوائز، فإن دل على شيء فهو يدل على أن نادي الأهلي قادر على تنظيم أي محفل رياضي.

وكشف: "نستعد للمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية 2024، والسنوات الأخيرة شهدت طفرة في النشاط الرياضي وتم حصد عدد كبير وغير مسبوق من البطولات بفضل الإدارة المحترفة من أجل إسعاد جماهيرنا العظيمة".

وتوج الأهلي بالبطولة الثانية عشرة في دوري الأبطال، بعد حسم لقاء الإياب ضد الترجي بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وجاء هدف الأهلي من نيران صديقة، بعدما سجل روجر أهولو، لاعب الترجي، هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء.

وأصبح فريق الأهلي أكثر الأندية تتويجًا باللقب القاري عبر التاريخ برصيد 12 لقبًا، كذلك عزز رقمه القياسي بتجنب الهزيمة في دوري أبطال إفريقيا للمباراة 22 على التوالي.

كما أصبح الأهلي أول فريق يتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا وهو لم يستقبل سوى هدف وحيد، كان في دور المجموعات أمام يانج أفريكانز التنزاني.
 

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