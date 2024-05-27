محمد قشقوش لـ"الشاهد": إسرائيل لا تثق فى جنود الاحتياط

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن صحيفة هارتس الإسرائيلية نشرت أسماء القتلى الإسرائيليين الذين وصل عددهم إلى 24 أثناء المعارك في خان يونس وكان منهم 2 قادة كتائب".

وأضاف "قشقوش" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "لاحظت عندما قرأت الأسماء والرتب وجدت أن الرتب كلها كبيرة ضباط وضباط صف، وهذا دلالاته إن إسرائيل ليس لديها ثقة كبيرة في جنود الاحتياط التي استدعتهم واعتمدت على الناس القديمة فقط".

كما أشار إلى أنه لا أحد يعرف أعداد مقاتلي حركة حماس في حرب غزة، متابعًا: "بالتأكيد أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني ليست قليلة".