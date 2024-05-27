الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد قشقوش لـ"الشاهد": إسرائيل لا تثق فى جنود الاحتياط

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن صحيفة هارتس الإسرائيلية نشرت أسماء القتلى الإسرائيليين الذين وصل عددهم إلى 24 أثناء المعارك في خان يونس وكان منهم 2 قادة كتائب".

 

وأضاف "قشقوش" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "لاحظت عندما قرأت الأسماء والرتب وجدت أن الرتب كلها كبيرة ضباط وضباط صف، وهذا دلالاته إن إسرائيل ليس لديها ثقة كبيرة في جنود الاحتياط التي استدعتهم واعتمدت على الناس القديمة فقط".

 

كما أشار إلى أنه لا أحد يعرف أعداد مقاتلي حركة حماس في حرب غزة، متابعًا: "بالتأكيد أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني ليست قليلة".

محمد قشقوش الدكتور محمد قشقوش الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز غزة إسرائيل

الأكثر قراءة

بيان عاجل من حماس بشأن قصف جيش الاحتلال مراكز النازحين فى رفح

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

عاجل.. صحة غزة: لا يوجد مستشفى برفح يستوعب ضحايا مجزرة تل السلطان

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

البترول تنفى سحب شركة إينى سفينة الحفر "سانتورينى" من موقع أكبر حقل غاز فى مصر

أسعار الفراخ البيضاء والبلدى والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 27-5-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟