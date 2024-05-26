الأحد 26 مايو 2024
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محمد قشقوش لـ"الشاهد": المفاوضات وسيلة إسرائيل الوحيدة لتحرير الرهائن والأسرى

اللواء محمد قشقوش
اللواء محمد قشقوش

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنه لا يمكن القضاء على القوات غير النظامية أو الميليشيا قضاء مبرم.

وأضاف "قشقوش" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "لكن تستطيع أن تكسر شوكتها لكن ترجع تبنت مجددًا، ممكن القضاء على القدرات العسكرية لكن إنهائها تمامًا أمر غير واقعي".

وأشار إلى أن مقولة إسرائيل التي أكدت خلالها أن ستقضي قضاء مبرم على حماس مقولة كاذبة غير مصداقية.

كما أكد أن إسرائيل ليس لديها أو وسيلة لتحرير الرهائن غير المفاوضات مع حماس، متابعًا: "لكن إسرائيل لا يمكن أن تحرر الرهائن بالقوة لأنها ستقتل الأسرى والرهائن وسيتعرض نتنياهو لأزمة كبيرة".

محمد قشقوش الدكتور محمد قشقوش الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز غزة إسرائيل

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