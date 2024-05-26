الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز

محمد قشقوش لـ"الشاهد": رفح قبل 7 أكتوبر مختلفة عن الآن

اللواء محمد قشقوش
اللواء محمد قشقوش

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن رفح ما قبل أحداث 7 أكتوبر غير رفح بعدها.

وأضاف "قشقوش" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، أن ما فعلته "حماس" في 7 أكتوبر جعل معهم عددًا ليس قليلًا من الرهائن سواء العسكريين أو المدنيين.

وتابع: "الجزء العسكري يخص الوحدة التي استولت عليها عناصر حماس بعمل عسكري مفاجئ ناجح بنسبة 100% باقتحام الوحدة 8200 المسئولة عن الاستخبارات والأمن، وهذه الوحدة هي التي كانت مسئولة عن غزة".

واستكمل: "عناصر حماس استطاعوا خداع إسرائيل في العمل والتوقيت وأسلوب الاستخدام، أنا شخصيًا موافق على الجزء العسكري تمامًا لكن اختلف في الجزء المدني لأنه كان يمكن ألا يكون بهذا الحجم، لكي لا تكون هناك أصوات مضادة عند المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي".

محمد قشقوش الدكتور محمد قشقوش الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

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