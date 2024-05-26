الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ أدب عبري: محاولة دولة الاحتلال تغليف الحرب في قطاع غزة بالدين "إفلاس"

غزة
غزة

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري، إن بعض اليهود معارضين للصهوينية، وبعضهم يُطالب بجواز سفر من الأمم المتحدة بدون جنسية، مشيرًا إلى أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يستغل ضعف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب فساده، والفوضى السياسية الجامحة في دولة الاحتلال.

وتابع "أنور"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن دولة الاحتلال تقلصت وأصبحت من حيفا لجنوب دولة الاحتلال، وهناك مطلب الآن بعودة الإسرائيليين إلى شمال دولة الاحتلال بعد ضربات حزب الله، والبعض يرفض العودة إلى هذه المناطق، وهذا يعني ضعف الردع الإسرائيلي. 

ولفت إلى أن ثلث المجتمع الإسرائيلي من المتدينين، بينما الأغلبية من العلمانيين، مشيرًا إلى أن محاولة تغليف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني هو إفلاس، ودليل على عدم القدرة على المناورة السياسية.

الأكثر قراءة

البترول تنفى سحب شركة إينى سفينة الحفر "سانتورينى" من موقع أكبر حقل غاز فى مصر

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

عاجل.. قبل الامتحانات.. وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة ويطلب منهم هذا الأمر

"بعمل مصالح".. اعترافات بلوجر التجمع هدير عبد الرازق

حبس البلوجر هدير عبدالرازق لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟