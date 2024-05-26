الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى رفح ضحيتها 28 شهيدًا

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في رفح مساء اليوم الأحد، حيث استهدف مخيما للنازحين شمال غربي المدينة، مما أسفر عن استشهاد 28 مواطنا على الأقل وإصابة العشرات.. هذا ما أفادت به مصادر محلية، حيث أكد الهلال الأحمر الفلسطيني نقل عدد كبير من الشهداء والمصابين جراء الهجوم الإسرائيلي على خيام النازحين.

واستهدف الاحتلال خيام النازحين قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في منطقة شمال غرب رفح، وأكدت لجنة الطوارئ في رفح أن الهجوم أسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين، مع اشتعال النيران في الخيام.

المنطقة التي استهدفها الاحتلال كانت مأوى للمدنيين النازحين الذين أجبرهم الاحتلال على النزوح إليها، مما ينفي كل إدعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في رفح.

الهجوم الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح، والذي استهدف مناطق ادعى الاحتلال أنها آمنة، يعكس استمرار الاحتلال في عمليات القتل والتدمير وتجاوزه للمطالبات والقرارات الدولية بضرورة وقف العمليات العسكرية وعدم التعرض للمدنيين.

وجددت لجنة الطوارئ دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتحث المؤسسات الأممية الفاعلة على العمل الجاد والفعال لإجبار الاحتلال على الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وذلك للحد من المزيد من القتل والتدمير في رفح، التي تعتبر ملاذًا آخر لمئات الآلاف من النازحين.