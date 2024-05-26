عروض المهرجان الدولي للطبول تشعل الأجواء بشارع المعز (صور)

شهد انطلاق مهرجان الدولي للطبول، مساء اليوم الأحد، إقبالا ملحوظا من قبل الجمهور والذين احتشدوا في الساعات القليلة الماضية لحضور المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية ومتابعة فقرات الدورة الـ 11 من عمر المهرجان، والذي يستمر بداية من اليوم الأحد ٢٦ مايو وحتى 1 يونيو المقبل، ويأتي الانطلاق بمشاركة جميع الفرق بمسرح سور القاهرة الشمالى بجوار باب النصر.

المهرجان الدولي للطبول

وقد انطلقت اليوم فعاليات الدورة الحادية عشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهرجان يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة، بقيادة الدكتور نيفين الكيلاني، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، ووزارة السياحة والآثار، وهيئة التنشيط السياحي، ومكتبات مصر العامة، وبنك القاهرة.

وتستمر الفعاليات حتى 1 يونيو، على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

تتميز هذه الدورة بمشاركة واسعة من فرق السفارات المقيمة في مصر، بما في ذلك فرق من جنوب السودان، فلسطين، اليابان، كولومبيا، الصين، الهند، وأكثر من 30 فرقة من فرق وزارة الثقافة والفرق المستقلة من مختلف أقاليم مصر. بالإضافة إلى ذلك، يُقام معرض لفن العرائس والماريونيت بإشراف المخرج المسرحي محمد فوزي، بمشاركة أكثر من 20 فنانًا وفنانة.

ينظم الفنان انتصار عبد الفتاح ورشًا فنية دولية في حفلي الافتتاح والختام، تشارك فيها جميع الفرق على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر. يوضح عبد الفتاح أن المهرجان يمثل رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة، حيث يستحضر تراث الطبول الشعبي ويُقدّم في قوالب فنية متجددة.

ويضيف أن المهرجان يعكس ريادة مصر التاريخية وانفتاحها على الثقافات الأخرى، ويؤكد على قيمة الإنسان وأهمية ارتباطه بموروثه الشعبي.

تقام فعاليات المهرجان في عدة اماكن وهي مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، ساحة الهناجر بدار الأوبرا، بيت السناري بالسيدة زينب، وقصر الأمير طاز.

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