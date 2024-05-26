الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتحاد الطائرة يلبى دعوة السفارة الفرنسية للاحتفال بالمتأهلين للأولمبياد

ياسر قمر بصحبة منتخب
ياسر قمر بصحبة منتخب الطائرة اثناء الاحتفالات بسفارة فرنسا

لبّى الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر دعوة السفارة الفرنسية في القاهرة، لحضور احتفالية خاصة بالأبطال المصريين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحضر من اتحاد الطائرة المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة ووائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد.

كما حضر الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة بقيادة المدرب الإسباني فرناندو مونزو وبعض من لاعبي المنتخب الاول للكرة الطائرة رجال.

ويخوض منتخب مصر للكرة الطائرة رجال حاليًا معسكرا في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر؛ استعدادا لخوض مباريات التحدي بالصين.

الدكتور حسن مصطفي صالة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة المهندس ياسر قمر الإسباني فرناندو الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر

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