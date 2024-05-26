اتحاد الطائرة يلبى دعوة السفارة الفرنسية للاحتفال بالمتأهلين للأولمبياد

لبّى الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر دعوة السفارة الفرنسية في القاهرة، لحضور احتفالية خاصة بالأبطال المصريين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحضر من اتحاد الطائرة المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة ووائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد.

كما حضر الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة بقيادة المدرب الإسباني فرناندو مونزو وبعض من لاعبي المنتخب الاول للكرة الطائرة رجال.

ويخوض منتخب مصر للكرة الطائرة رجال حاليًا معسكرا في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر؛ استعدادا لخوض مباريات التحدي بالصين.