وقود حيوى.. تفاصيل زراعة نبات الجوجوبا فى مصر

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الجوجوبا نبات وصل إلى مصر عام 1995، وتتم زراعته في غابات الأقصر في عام 1996.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": “محطة الصرف الصحي بالغردقة تعالج 90 ألف متر مكعب مياهًا”، موضحًا أن مشروع زراعة نبات الجوجوبا أحد مشروعات التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن مشروع زراعة نبات الجوجوبا يوفر العديد من فرص العمل، موضحًا أنه تمت زراعة 3 آلاف فدان من نبات الجوجوبا وهو وقود حيوي.

وأوضح أنه يتم استخدام الجوجوبا كوقود حيوي في تمويل الطائرات، لافتًا إلى أن زراعة نبات الجوجوبا محصول تصنيعي يستخدم كوقود حيوي، كاشفًا أن زراعة نبات الجوجوبا ليست له علاقة بزيوت الطعام.