"الخارجية السعودية" تشدد على ضرورة دعم الحكومة الفلسطينية

شدد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، على ضرورة دعم الحكومة الفلسطينية وأهمية إزالة العراقيل أمامها ومنها ما تضعه إسرائيل.

كما دعا لرفع الحجز عن الأموال الفلسطينية وعدم اتخاذ أي إجراءات تعيق عمل الحكومة الفلسطينية، مشددا على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

في السياق نفسه، اعتبر المنسق الأممي للسلام، أن هناك حاجة لإطار يضمن أن تكون السلطة الفلسطينية في قلب الجهود الدولية الجماعية في غزة، داعيًا جميع المعنيين إلى العمل على تحقيق إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف إطلاق النار.

فيما التزم مانحون كبار بزيادة دعمهم للسلطة الفلسطينية، التي قدّم رئيس وزرائها محمد مصطفى "خطة" لتحسين الوضع في المناطق المتضررة من الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وذلك خلال حضوره اجتماعًا للمانحين في بروكسل، وفق ما أوردت "بلومبرج".

وأعرب محمد مصطفى عن أمله في أن يشجع تحرك إسبانيا وإيرلندا والنرويج للاعتراف بدولة فلسطينية، الدول الأوروبية الأخرى على أن تحذو حذوها.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى إلى بروكسل، لعرض خطة إصلاح تهدف إلى تحسين الوضع في المناطق المتضررة جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التكتل يتعين عليه بذل المزيد من الجهد.

وأكد بوريل، لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على الحاجة إلى سلطة فلسطينية "قويّة"، لإحلال السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن وجود "سلطة فلسطينية فعالة هو أمر يصب في مصلحة إسرائيل أيضًا، لأنه من أجل تحقيق السلام، نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية لا ضعيفة".