الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط أمطار متوسطة فى عدد من الأماكن بالجيزة

الطقس
الطقس

شهدت محافظة الجيزة، اليوم الأحد، سقوط أمطار متوسطة في عدد من المدن.

وسبق أن حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، من تكاثر السحب الرعدية، على مناطق متفرقة من غرب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانًا، حسبما كشفت آخر صور التقطتها الأقمار الصناعيّة.

وتوقعت «الأرصاد»، في بيان، نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب.

ويأتي تساقط الأمطار، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تشهده البلاد يومي الأحد والإثنين، في ظل التقلبات الجوية التي يشهدها فصل الربيع، حسبما أوضحت الأرصاد.

الجيزة الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة سقوط أمطار

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