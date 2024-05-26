جامعة بني سويف ضمن أعلى 400 عالميا للجامعات الشابة بتصنيف تايمز البريطاني

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، احتلال الجامعة المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية، كما احتلت المركز 400 -351 عالميا، وذلك طبقا لتصنيف Time Higher Education البريطاني لعام 2024 للجامعات الشابة التي يقل عمرها عن 50 عاما من تاريخ انشائها، حيث تم ادراج 28 جامعة فى هذا التصنيف.

أوضح رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية منها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية والأبحاث العلمية المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة لأكاديمية)؛ الاستشهادات النوعية )؛ العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع ).

وأشار الدكتوره سما الدق مدير مركز التصنيف الدولى والتنمية المستدامة، إلى أن وجود كليات جديدة ومعاهد متخصصة في العلوم البينية والحديثة داخل جامعة بني سويف ساعد بشكل كبير على انتاج بحوث جيدة ذات مستوي عالي تنشر في مجلات الربع الأول أفضل 10% من الدوريات العلمية المتخصصة.