أكاذيب إسرائيل.. إدعاءات واهية لتشويه جهود مصر في دعم غزة

منذ حرب غزة في السابع من أكتوبر وتتعمد إسرائيل نشر الأكاذيب وطمس الحقائق، للتنصل من جرائمها الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة تشويه الحقائق ونشر معلومات كاذبة ومغلوطة.

وتستغل إسرائيل أدواتها الإعلامية الغربية للترويج للأكاذيب وتشويه جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية والمفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة ولكن جميعها محاولات بائسة، إذ أن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ثابت وتاريخي.

أكاذيب إسرائيل

ومؤخرًا صدر قرار محكمة العدل الدولية بفتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني أمام دخول المساعدات الإنسانية وهو ما يبرهن على أكاذيب إسرائيل حول أن مصر هى التى تمنع دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح البرى.

ونقلًا عن قناة إكسترا نيوز وبحسب ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي في المباحثات التي جرت، فإنه يجري الآن تجهيز نحو 600 شاحنة بالإضافة إلى 10 شاحنات من الوقود استعدادًا لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

كما أكدت "القاهرة الاخبارية" على أن 200 شاحنة مساعدات إنسانية تنطلق من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدًا لدخولها إلى الأراضي الفلسطينية، اليوم الأحد.

وجرائم إسرائيل في غزة وفلسطين لا تزال مستمرة منذ السابع من أكتوبر، حيث قال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" أن الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تسقط بالتقادم، التوقيف لن تسقط وستلاحق الجرائم والأكاذيب صاحبها حتى مماته.

من جهة أخرى، استنكر فوقي من أكاذيب إسرائيل وإدعاءاتها على مصر، فضلًا عن التصريحات الأمريكية بشأن السعي إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، والتهديدات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل مباشر للمدعي العام للمحكمة، مؤكدًا أن المجتمع الدولي أمام أزمة أخلاقية غير مسبوقة، وعلى العالم اختيار الجانب الصحيح.

ودعا رئيس مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان"إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ عاجل لأجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإعادة فتح جميع المعابر البرية التي تغلقها إسرائل من ناحيتها لسرعة إدخال المساعدات الإنسانية فورًا للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

إجمالي مساعدات التي تم إدخالها إلى غزة عن طريق مصر منذ بداية الحرب