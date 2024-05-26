الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: السيسى يولى اهتمامًا بالمشروعات التنموية الزراعية

سامي سوس
سامي سوس

قال سامي سوس، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التنموية الزراعية بما يحقق الأمن القومي الغذائي ويحفز من الإنتاج ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح سوس، في بيان اليوم، أن افتتاح السيسي عددًا من المشروعات الزراعية التنموية في منطقة جنوب الوادي وتوشكى، من شأنها تعزيز إنتاج الدولة من عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، الذي زادت نسبة إنتاجه إلى ما يقرب من الضعف، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتوفير مخزون استراتيجي والاتجاه نحو التصدير، باعتبار مصر دولة زراعية وصناعية.

txt

أبو اليزيد: الدولة توسع الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي

txt

إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمركزى مطاى والمنيا

وأشار عضو النواب إلى أن هذه المشروعات كشفت عن نجاح خطة مصر في تحقيق مفهوم "التصنيع الزراعي"، والذي يسهم بشكل كبير في توطين وتعمير المُدن، لا سيما المُدن الجديدة التي تحمل مفاهيم التنمية الشاملة ومن بينها التنمية الزراعية إلى جانب وجود المجمعات الصناعية الزراعية لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات، فضلًا عن توفير الكثير من فرص العمل، وتحفيز الصادرات والتقليل من الاستيراد.

وثمّن سوس تنويه الرئيس السيسي إلى ضرورة مراعاة تعزيز الإنتاج بأقل تكلفة واستخدام للمياه، حفاظًا على أمن مصر القومي المائي، وكذلك توجيهاته بمشاركة المستثمرين والقطاع الخاص في المشروعات الزراعية، والتأكيد على دعم صغار المزارعين بتوفير مستلزمات الإنتاج والتمويل، ضمن خطط التنمية ودعم قوة الاقتصاد الوطني.

برلمانية: افتتاح الرئيس مشروع استصلاح توشكى خطوة نحو التنمية المستدامة

وقالت منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة، خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

وأوضحت نصر، في تصريحات صحفية لها، أن افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان في توشكى يعكس النجاح الكبير الذي حققه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استصلاح وزراعة هذه الأراضي خلال الفترة الماضية.

وأكدت عضو النواب أن هذه الخطوة الهامة تؤكد التزام القيادة السياسية بتعزيز التنمية في كل أنحاء الجمهورية، ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

النائب سامي سوس مجلس النواب الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الزراعية

الأكثر قراءة

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

رشاش ووشوم وشخصية سيكوباتية.. طبيب نفسى يحلل سلوك سفاح التجمع

سبب القبض على البلوجر هدير عبدالرازق.. مفاجآت صادمة فى التحقيقات الأولية

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

فتحي عبدالسميع: ارتباط السيرة الهلالية ببنى هلال "أضرها كثيرًا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟