برلمانى: السيسى يولى اهتمامًا بالمشروعات التنموية الزراعية

قال سامي سوس، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التنموية الزراعية بما يحقق الأمن القومي الغذائي ويحفز من الإنتاج ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح سوس، في بيان اليوم، أن افتتاح السيسي عددًا من المشروعات الزراعية التنموية في منطقة جنوب الوادي وتوشكى، من شأنها تعزيز إنتاج الدولة من عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، الذي زادت نسبة إنتاجه إلى ما يقرب من الضعف، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتوفير مخزون استراتيجي والاتجاه نحو التصدير، باعتبار مصر دولة زراعية وصناعية.

وأشار عضو النواب إلى أن هذه المشروعات كشفت عن نجاح خطة مصر في تحقيق مفهوم "التصنيع الزراعي"، والذي يسهم بشكل كبير في توطين وتعمير المُدن، لا سيما المُدن الجديدة التي تحمل مفاهيم التنمية الشاملة ومن بينها التنمية الزراعية إلى جانب وجود المجمعات الصناعية الزراعية لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات، فضلًا عن توفير الكثير من فرص العمل، وتحفيز الصادرات والتقليل من الاستيراد.

وثمّن سوس تنويه الرئيس السيسي إلى ضرورة مراعاة تعزيز الإنتاج بأقل تكلفة واستخدام للمياه، حفاظًا على أمن مصر القومي المائي، وكذلك توجيهاته بمشاركة المستثمرين والقطاع الخاص في المشروعات الزراعية، والتأكيد على دعم صغار المزارعين بتوفير مستلزمات الإنتاج والتمويل، ضمن خطط التنمية ودعم قوة الاقتصاد الوطني.

برلمانية: افتتاح الرئيس مشروع استصلاح توشكى خطوة نحو التنمية المستدامة

وقالت منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة، خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

وأوضحت نصر، في تصريحات صحفية لها، أن افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان في توشكى يعكس النجاح الكبير الذي حققه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استصلاح وزراعة هذه الأراضي خلال الفترة الماضية.

وأكدت عضو النواب أن هذه الخطوة الهامة تؤكد التزام القيادة السياسية بتعزيز التنمية في كل أنحاء الجمهورية، ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.