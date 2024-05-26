الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبو اليزيد: الدولة توسع الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو اليزيد

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بملف الأمن الغذائي، وذلك من خلال إحياء مشروع توشكي الخير بعد التغلب على مشاكله في البنية التحتية والري.

ويهدف المشروع إلى إضافة 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعية المصرية، لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الغذائية.

وأوضح "أبو اليزيد "  أن التحدي الكبير في مشروع توشكي الخير كان في تم إزالة العقبات الصخرية التي كانت تعيق الممر المائي والمحطات، وتم استصلاح 400 ألف فدان حتى الآن، منها 70 ألف فدان استثمرتها شركات القطاع الخاص، وتم زراعة 310 ألف فدان قمح في توشكي، و 156 ألف فدان في شرق العوينات والفرافرة.

وأشار أبو اليزيد إلى أن هناك جهود أخرى لتعزيز الأمن الغذائي وهى التوسع في مشروعات التوسع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج القومي من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، واستخدام الأساليب الحديثة لترشيد المياه وتحديث الري، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي لإنتاج التقاوي المصرية بدلاً من استيرادها، مشيرًا إلى أن نتائج هذه الجهودهى أن  الأسواق المصرية لم تشهد أي نقص في السلع الغذائية حتى خلال الأزمات العالمية، وتحققت معدلات نمو عالية في الإنتاجية الزراعية، بالإضافة إلى أنها ساهمت مشاريع الأمن الغذائي في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشاد الدكتور أبو اليزيد  بجهود الدولة المصرية في مجال الأمن الغذائي، مؤكدًا على أهمية استمرار هذه الجهود لضمان مستقبل واعد لمصر.

مشروع توشكى الخير.. الأمل الذى أحياه الرئيس السيسى

 

 

الدكتور أحمد أبو اليزيد جامعة عين شمس الأمن الغذائي في مصر مشروع توشكى الخير البنية التحتية والري الرئيس السيسي

مواد متعلقة

أحمد اليزيد: مشروع توشكى أحد أهم المشروعات الخاصة بالأمن الغذائى

"مشروع مستقبل مصر".. نهضة زراعية تعزز الاكتفاء وتخفض الواردات (فيديو)

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

تفاصيل ندوة الكاتب أشرف أبو اليزيد فى صالون العابرون الثقافى (صور)

حملة لإزالة التعديات على 20 فدان من أملاك الدولة بملوي الجديدة

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

أستاذ زراعة: مصر تمتلك ميزة تنافسية فى تصدير العديد من المحاصيل الزراعية

الأكثر قراءة

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

القاهرة الإخبارية: اضطراب فى مواعيد رحلات الطيران فى تل أبيب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

سيُحاكم غيابيًا.. مفاجأة فى قضية عصام صاصا

موعد مباراة السوبر الافريقي 2024 للأهلي والزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية