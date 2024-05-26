أبو اليزيد: الدولة توسع الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بملف الأمن الغذائي، وذلك من خلال إحياء مشروع توشكي الخير بعد التغلب على مشاكله في البنية التحتية والري.

ويهدف المشروع إلى إضافة 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعية المصرية، لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الغذائية.

وأوضح "أبو اليزيد " أن التحدي الكبير في مشروع توشكي الخير كان في تم إزالة العقبات الصخرية التي كانت تعيق الممر المائي والمحطات، وتم استصلاح 400 ألف فدان حتى الآن، منها 70 ألف فدان استثمرتها شركات القطاع الخاص، وتم زراعة 310 ألف فدان قمح في توشكي، و 156 ألف فدان في شرق العوينات والفرافرة.

وأشار أبو اليزيد إلى أن هناك جهود أخرى لتعزيز الأمن الغذائي وهى التوسع في مشروعات التوسع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج القومي من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، واستخدام الأساليب الحديثة لترشيد المياه وتحديث الري، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي لإنتاج التقاوي المصرية بدلاً من استيرادها، مشيرًا إلى أن نتائج هذه الجهودهى أن الأسواق المصرية لم تشهد أي نقص في السلع الغذائية حتى خلال الأزمات العالمية، وتحققت معدلات نمو عالية في الإنتاجية الزراعية، بالإضافة إلى أنها ساهمت مشاريع الأمن الغذائي في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشاد الدكتور أبو اليزيد بجهود الدولة المصرية في مجال الأمن الغذائي، مؤكدًا على أهمية استمرار هذه الجهود لضمان مستقبل واعد لمصر.