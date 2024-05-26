حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة الإعلانات غير المرخصة بشوارع مراكز المنيا

قامت الوحدات المحلية في مراكز المنيا بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع والطرق، وإزالة الإعلانات غير المرخصة، وذلك استجابة لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتأكيده على ضرورة متابعة دائمة لإزالة العوائق التي تعيق حركة المواطنين والسيارات.

قال عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه كلف نائبه محمود أبو كريشة بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات في شوارع صفط الخمار، بحضور علي ظريف رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار، والحسيني خلاف سكرتير القرية، ومدير الإشغالات وفريق العمل المعاون له، تم خلال الحملة إزالة جميع الاشغالات التي تعوق حركة المواطنين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ٤٦ محضر إشغال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم تنظيم حملة لرفع الإشغالات ومتابعة الحالة العامة بكورنيش النيل تحت إشراف أحمد عمر سكرتير المدينة ومحمد حسين وفريق العمل بالإشغالات ومدير الكورنيش.

خلال هذه الحملة تم رفع الإشغالات التي تؤثر سلباً على المظهر الجمالي للكورنيش والمسطحات الخضراء، وتم رفع الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين، مع توجيه بعدم السماح لهم بالارتياد في المستقبل. وأكد على استمرار أعمال النظافة على مدار اليوم للحفاظ على كورنيش النيل، وعدم السماح بوجود إشغالات تسيء للمظهر الحضاري لمدينة المنيا.

أوضح محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي قامت بتنفيذ حملة إزالة الاشغالات في المدينة تحت إشراف نواب رئيس المركز وبحضور مدير الاشغالات. وتهدف هذه الحملة إلى توسيع الشوارع الرئيسية والميادين، خاصة شارع الثورة وميدان النافورة، من خلال إزالة جميع العوائق وتوسيع الطريق للسيارات والمارة.

أكد رئيس مركز ومدينة مطاي أنه تم تكثيف الحملات الميدانية ومراجعة تراخيص الإعلانات بالشوارع والميادين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا. وأشار إلى أنه تمت إزالة اللافتات المخالفة والعشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين خلال حملة قامت بها الوحدة المحلية بإشراف فضل الجبالي، نائب رئيس المركز، وبحضور مسؤولي إدارة الإعلانات بمطاي.

وأكد على استمرارية الحملات لإزالة جميع الإعلانات المخالفة، بهدف منع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، مشدداً على عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام.

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