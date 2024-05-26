تضم مواد غذائية.. "إكسترا نيوز" داخل شاحنة مساعدات مصرية متجهة إلى غزة

رصد مراسل قناة إكسترا نيوز، عوض الغنام، الأوضاع من داخل شاحنة إنسانية محملة بعدد هائل من المساعدات المصرية التي وصلت صباح اليوم إلى حدود قطاع غزة.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن أغلب تلك المساعدات مصرية خالصة، مشيرًا إلى أن تلك المساعدات عبارة عن مواد غذائية وغيرها.

واستعرض "الغنام" بعض النماذج من المساعدات الإنسانية في الشاحنة التي تضم معلبات وبسكويت ومواد غذائية عديدة في ظل الوضع اللا إنساني الذي يعيشه أبناء قطاع غزة.

وأضاف أن تلك المساعدات ستصل إلى غزة اليوم ويتسلمها من الجانب المصري المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ثم سيتم إرسالها مباشرة عبر المركبات الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية إلى النازحين سواء في مدينة رفح الفلسطينية ومخيم جباليا ومخيمات متعددة أخرى.