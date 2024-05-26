تحرير 39 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز بالمنيا

قامت مديرية التموين بالمنيا، بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بمراكز المحافظة، بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على المخابز البلدية ومخابز الخبز السياحي، بهدف ضمان الامتثال لمواعيد التشغيل وضبط جودة الخبز وأسعاره ومطابقته للمواصفات المحددة.

أكد محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة مطاي، أن إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد، مدير تموين مطاي، تواصل جهودها في مراقبة الأسواق وضبط المخالفين، والإشراف على مبادرة خفض الأسعار في المنافذ الثابتة والمتحركة بالمدينة والقرى بالتعاون مع مباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري. وأضاف أنه تم تنفيذ حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار، تحت إشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالى والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز. وأشار إلى أن إدارة التموين تمكنت من تحرير ٢٢ محضرًا تموينيًا للمخابز، منها 6 محاضر لنقص الوزن، و١ محضر لعدم مطابقة المواصفات، و١٠ محاضر لشهادة صحية، و٥ محاضر متنوعة. كما أكد التعاون مع مباحث التموين وأشار إلى استمرار المتابعة لضبط المخالفين وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز.

أوضح هشام فايز، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز، بالتعاون مع إدارة التموين برئاسة الدكتور أبوالدهب عبدالعظيم، مدير إدارة التموين بالمركز، وتحت إشراف المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، ومباحث التموين، نظمت حملة تموينية مكبرة للمرور على المخابز البلدية ومخابز إنتاج العيش السياحي بمركز ومدينة ديرمواس.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 17 مخالفة متنوعة، منها إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود ميزان، وعدم إعطاء بون صرف. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأكد أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية. كما شدد على تكثيف الحملات على جميع المنشآت التموينية وفحص شكاوى المواطنين ومراقبة الأسواق ومحاربة كافة أشكال الاحتكار والغش التجاري.

442443817_767564292220932_7765343667897825117_n

436499630_767564495554245_8997368135699380625_n

442502519_767564542220907_1661903811370283885_n

444484182_980217177225381_1047448848061882776_n

444929108_767564522220909_4540289461612333168_n

445180360_767564055554289_8264241670602555476_n