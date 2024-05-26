الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير عسكرى يكشف عن خطة إسرائيل المقبلة فى غزة (فيديو)

غزة
غزة

تحدث اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، عن عقيدة إسرائيل وأساليبها في التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن اليهود لديهم عقيدة تقول إن الله اختارهم ليعبدوه، وليس العكس، كما يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، ومن هذه العقيدة ينبع العنف الذي يظهر في تنفيذ جرائمهم، حيث لا يخضعون لمحاكمة بشرية.

وأضاف اللواء الغباري في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن العقيدة الدينية لليهود الإسرائيليين هى الكذب، وعلى الرغم من ذلك، تتعامل القيادة السياسية في مصر بذكاء معهم، وعلى سبيل المثال، عندما اقتحموا رفح، قرروا غلق المعبر لمنع دخول المساعدات التي تقدمها مصر.

وفيما يتعلق بالوضع الحالي في غزة، أكد اللواء الغباري أن التفاوض هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة، وأن استمرار الحرب لا يخدم مصلحة أي طرف، وأشار إلى أن إسرائيل تمتلك أنواعًا مختلفة من الصهيونية، بما في ذلك السياسية والدينية والاستيطانية والتوطينية والقتالية.

وفي ختام حديثه، أكد اللواء الغباري أن التخطيط لإقامة وطن يهودي في فلسطين يعود إلى تكامل فكري بريطاني- أمريكي.

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