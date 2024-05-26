الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مبادرة صحة الأم والجنين: الولادة الطبيعية تحمى الطفل من الإصابة بالسمنة

مبادرة الرئاسية لصحة
مبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين

أكد الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، أن معدلات الولادة القيصرية في مصر عام 2000 كانت 10% وفي عام 2014 وصلنا إلى 58% ووصلنا إلى المركز الثالث عالميًا، مشيرًا إلى أننا عام 2021 وصلت النسبة 72% وتصدرنا دول العالم في الولادة القيصرية.

وأوضح الدكتور خلال لقاء ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سي بي سي، أن الولادة القيصرية تفقد المرأة والطفل مميزات الولادة الطبيعية، حيث إن الولادة الطبيعية تجعل الطفل وأمه يمران بمراحل تعطي مميزات للأم والطفل، قائلًا: "لما تتم قبضات الرحم بشكل طبيعي مرور الطفل في قناة الولادة بتخليه يحصل على بكتيريا نافعة تساعده على تحسين المناعة والجهاز المناعي".

وتابع: "الولادة الطبيعية تحمي الطفل من خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة في المستقبل وتقلل الضغط اللى بيعدي بيه المولود وبتكون فرصته في الذكاء أعلى ويصاحبها إفراز هرمونين مهمين هما من أهم هرمونات السعادة"، مشيرًا إلى أن الولادة الطبيعية تقلل إحساس الأم بالألم وتقلل احتمالية الأعراض النفسية، سواء الاضطراب أو الاكتئاب وتسهل الرضاعة الطبيعية.

سي بي سي فوزي فتحي الستات مايعرفوش يكدبوا

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