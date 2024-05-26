الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه بدار السلام

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم، حكمًا يقضي بمعاقبة عاطلين متهمين بسرقة دراجة نارية من أحد المواطنين في مركز دار السلام بالجسن المشدد 10 سنوات.

اتهمت النيابة العامة المتهمين بسرقة الدراجة النارية والهاتف المحمول  من المجنى عليه أثناء سيره فى الطريق العام ليلا وإشهار السلاح الأبيض فى وجهه وتمكنا من سرقة الدراجة النارية بعد تهديده وشل مقاومته وبث الرعب فى قلبه.

عقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

جنايات سوهاج معاقبة عاطلين سرقة دراجة نارية مركز دار السلام النيابة العامة المجني عليه

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