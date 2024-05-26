المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه بدار السلام

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم، حكمًا يقضي بمعاقبة عاطلين متهمين بسرقة دراجة نارية من أحد المواطنين في مركز دار السلام بالجسن المشدد 10 سنوات.

اتهمت النيابة العامة المتهمين بسرقة الدراجة النارية والهاتف المحمول من المجنى عليه أثناء سيره فى الطريق العام ليلا وإشهار السلاح الأبيض فى وجهه وتمكنا من سرقة الدراجة النارية بعد تهديده وشل مقاومته وبث الرعب فى قلبه.

عقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.