الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل جلسة "جوميز" مع ناصر ماهر قبل مواجهة الاتحاد بدورى نايل

ناصر ماهر
ناصر ماهر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل جلسة البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق مع ناصر ماهر لاعب الفريق قبل لقاء الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال جوميز لناصر ماهر: "مفيش أي مبرر لي لفرصتك في مباراة مودرن فيوتشر، لم تشارك منذ فترة طويلة لعدم قيدك إفريقيًا، موقفنا صعب في الدوري وفرصة كهذه لا يوجد عذر لضياعها".

وتابع: "موقفنا صعب في بطولة الدوري بسبب فارق النقاط وبحاجة إلى كل نقطة في مسابقة الدوري".

وواصل: "لا بد من التركيز في كل فرصة وبعض المباريات تنتهي بفرصة واحدة".

وتعادل الزمالك بهدف لمثله أمام مودرن فيوتشر في بطولة الدوري، وأضاع ناصر ماهر فرصة محققة للتسجيل في الشوط الثاني من تسديدة عبدالله السعيد.

ويستعد الزمالك لملاقاة الاتحاد السكندري غدًا الإثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين.

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القائمة التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في السابعة مساء غدٍ الإثنين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبدالعزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا –  محمد أشرف "روقا" - زياد كمال  - محمد شحاتة - سيد عبدالله "نيمار"  – ناصر ماهر – عبدالله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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