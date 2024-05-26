نصائح حماية المستهلك عند شراء الهواتف المحمولة

حدد جهاز حماية المستهلك عدد من النصائح عند شراء الهواتف المحمولة، وتستعرض “الدستور” هذه النصائح:

1- تحديد الإمكانيات والمواصفات المطلوبة في الهاتف المراد شراؤه وعمل مقارنة جيدة قبل الشراء.

2- الاطلاع على مدة وشروط الضمان والتأكد منها.

3- معرفة أماكن وعناوين مراكز الصيانة المعتمدة الخاصة بخدمة ما بعد البيع.

4- الحصول على فاتورة للحفاظ على كافة الحقوق التي يكفلها قانون حماية المستهلك.

5- فحص المنتج فحصًا كاملًا منافيًا للجهالة والتأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة مثل الكسر أو الخدش وكذلك توافر كافة الإكسسوارات الملحقة بالمنتج.

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك على أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في انضباط الأسعار، مشيرًا إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور المهم والعظيم التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.

وفي هذا السياق، أوضح السجيني، أننا رصدنا انخفاضات في العديد من السلع وأيضا الانخفاضات المُتتالية في أسعار الدقيق والتي أدت بدورها لخفض سعر الخبز السياحي والافرنجي، مؤكدا على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية،لمتابعة السلع وضبط الأسواق والتصدي لأية ممارسات احتكارية أو سلوك غير منضبط

وعلي جانب آخر، أوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من "رئيس مجلس الوزراء"، لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.