الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

28 مايو.. محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام في استعراض القوة بالمقطم

اليوتيوبر أكرم سلام
اليوتيوبر أكرم سلام

حددت محكمة الاستئاف، الأحد، جلسة 28 مايو أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات بمنطقة المقطم.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة تتهم اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالتعدي عليها وإصابتها بمنطقة المقطم؛ لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع يوتيوب مخصصة في المأكولات.

وأمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية إحالة المتهم أكرم سلام ونجله وآخر في اتهامهم بالتحريض والتعدي على سيدة؛ بسبب أرباح الفيديوهات على اليوتيوب في المقطم للمحاكمة الجنائية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة تتهم اليوتيوبر«أكرم.س» وآخرين بالتعدي عليها وإصابتها بمنطقة المقطم لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، مخصصة في المأكولات.

تم ضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وبعرضهم على جهات التحقيق أمرت بقرارها السابق.

محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام محاكمة محكمة الاستئاف منطقة المقطم استعراض القوة

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