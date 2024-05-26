الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الغفاري: القومي للترجمة يقدم الفكر الرصين الذي تحتاجه مصر

تكريم د. علي الغفاري
تكريم د. علي الغفاري

تحدث المترجم د.علي الغفاري، خلال احتفالية المركز القومي للترجمة بيوم أفريقيا العالمي والتي انتهت فعالياتها قبل قليل عن ترجمته الأحدث والصادرة عن المركز، تحت عنوان “الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في أفريقيا”.

واستهل الغفاري حديثه موجها التحية إلي القائمين علي المركز القومي للترجمة واصفا إياه بـ "جزء من العقل المصري، يقدم الفكر الرصين الجيد الذي تحتاجه مصر.

ولفت خلال حديثه عن كتابه “الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في أفريقيا” إلي أن أحد المفكرين الاقتصاديين كان يقول أن امتلاك الإنسان للحذاء من أهم الأولويات، لكن هذا غير صحيح للأسف. الفكر الخطأ هو البعد عن التفكير السليم، وعن المنهج الفكري العلمي الصحيح.

تكريم د. علي الغفاري

وتابع الغفاري في كتاب “الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في أفريقيا”، تناولت تفكيك لمصطلح “الكولونيالية"، في مقابل الفكر الرفيع الذي نتعلم منه. وعلي سبيل المثال في واحد من ملفات حنة آرندت تحدثت عن الوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم كله الآن. كما تطرقت إلي الاهتمام بالتكنولوجيا، وكيف أن العالم تحكمه مؤسسات مالية تهتم بنوعية معينة من رجال الأعمال، وشركات عابرة للقارات علي حساب الشعوب.

وأوضح الغفاري: "للمفكر الاقتصادي الراحل دكتور جلال أمين، له كتاب جميل اسمه “خرافة التخلف والتقدم”، تناول فيه هو الآخر أيضا دور المؤسسات المالية والشركات العابرة للقارات في إفقار الشعوب وتخلفها.

المكرمين في الاحتفالية

شدد علي الغفاري علي أن الشعب الفرنسي يعيش علي في رفاهية مصدرها شعب النيجر، فالكهرباء التي تنير فرنسا تعتمد علي المفاعلات النووية والتي يتم تشغيلها باليورانيوم والذي تجلبه من النيجر، وبينما يعيش شعب النيجر في فقر وتخلف تعيش فرنسا في رفاهية. الشعب النيجيري يدفع فاتورة وثمن رفاعية الشعب الفرنسي، ومن هنا نسأل من هنا هي الدولة المتخلفة والشعب المتخلف؟ المتخلفة هنا هو الدولة الفرنسية التي تستمد وتعيش علي موارد قارة أفريقيا وهي القارة الأغني بالموارد في العالم، وفي نفس الوقت هي الأفقر في العالم،  نظرا لتستنزف مواردها الطبيعية من قبل الدول الغربية.

وأكد الغفاري أن فرنسا هي من تحكم النيجر، أو ما يعرف بالاحتلال الناعم، وهو ما يعني أن الدولة لها الحق في اتخاذ القرار بنفسها لصالح شعبها، لكنه نقيض ما يحدث في إفريقيا والتي تستنزف مواردها الطبيعية الغنية بها لصالح الشعوب والدول الغربية ورفاهيتها.     

علي الغفاري المركز القومي للترجمة يوم أفريقيا العالمي فقر التنمية في أفريقيا الكولونيالية الجديدة دكتور جلال أمين

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