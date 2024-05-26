الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستشفيات سوهاج الجامعية تودع الأشقاء الفلسطينيين عقب استكمال مراحل علاجهم

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني  رئيس جامعة سوهاج  عن شفاء وخروج ٦٩ فلسطينيا من المرضي والمصابين وذلك عقب تلقيهم الرعاية والعلاج بمستشفياتها الجامعية وتماثلهم للشفاء التام، منهم ٢٦ مريضا و٤٣ مرافقا، وذلك علي مدار ٣٣ يوما.

وقال النعماني، إنه فى إطار جهود الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم توفير كافة سبل الرعاية اللازمة للمرضي والمصابين من الإخوة الفلسطنين، موضحًا ان الدولة المصرية تحملت كافة المصاريف الخاصة بتقديم الرعاية الطبية والأسرية لهم داخل المستشفي الجامعي، حيث تم تقديم الخدمة الصحية لهم بالمجان تمامًا.

وأوضح النعماني أن إدارة الجامعة وضعت خطة طبيّة متكاملة منذ لحظة وصولهم في ٢٣ ابريل الماضي، حيث تم توفير  أطفم متخصصة على أعلى مستوى من المهارة الطبية، مؤكدًا علي استعداد مستشفيات سوهاج الجامعية الكامل لاستقبال المزيد من مصابي قطاع غزة  و لتقديم كافة وسائل الدعم لجميع أشقائنا علي مدار الساعة، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية وعودتهم الي اوطانهم  سالمين في اسرع وقت.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، انه علي مدار ٣٣ يوم وهي مدة إقامتهم بالمستشفي، تم إجراء ٤ عمليات بقسم العيون، وتركيب مفصل صناعي بقسم العظام، وإجراء عملية  بقسم المسالك لاستخراج حصوات من الحالب، وكذلك  اجراء عمليات بذل نخاع لعدد ٤ أطفال، إضافة الي عمل جميع الفحوصات الطبية وتحاليل الدم بأنواعها، والاشاعات المقطعية والرنين المغناطيسي لمعظم الحالات.

وأضاف الدكتور خالد عبدالعال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، انه تم تخصيص ثلاثة طوابق بالمستشفي، تضم ٢١ غرفة مجهزة للأشقاء من قطاع غزة لتلقي العلاج السريري في بيئة صحية جيدة، إضافة الي توفير جميع الوجبات الصحية، ووسائل الأمن والسلامة والترفيه لذويهم داخل وخارج المستشفي.

وأشار الدكتور أحمد كمال مدير مستشفى جراحات القلب والصدر الي انه تم التنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج، لتوفير كافة التطعيمات الوقائية لجميع الأطفال بمختلف الأعمار.

وقدم الأشقاء الفلسطنين، الشكر لجامعة سوهاج ورئيسها الدكتور حسان النعماني وشكر مماثل للدكتور مجدي القاضي، لمتابعتهما المستمرة لهم وتفديم كافة أنواع الدعم النفسي،  مُعبرين عن امتنانهم لما قدموه من رعاية وحسن ضيافة واستقبال.

جدير بالذكر أنه قبل مغادرة الاخوة الفلسطنيين المستشفي نظم طلاب من أجل مصر بالجامعة يوم ترفيهي لأطفال ومرافقي مصابي غزه، حيث شمل اليوم العديد من الفقرات الترويحية للأطفال والكبار منها ألعاب مجانية بمنطقة "الكيدز إريا"، ومنطقة للتزحلق، ومشاهدة الدراما المصرية من خلال شاشات عرض كبيرة، وتناول وجبات بالمطعم والكافتيريا علي النيل مباشرة، وممارسة عدد من الألعاب الرياضية والترويحية، كالرسم على الوجوه، وغيرها الي جانب وعروض فنية على نغمات أغاني تراثية فلسطينية.

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